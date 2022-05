Ellen van Dijk is dolgelukkig dat ze erin is geslaagd om het werelduurrecord te verbeteren. De 35-jarige wereldkampioen tijdrijden verbeterde maandag op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen het record van de Britse Joscelin Lowden (48,405) en zette de nieuwe te kloppen afstand op 49,254 kilometer.

"Op het einde werd het allemaal een beetje wazig en ging ik niet meer recht vooruit. Ik was ook blij toen ik hoorde dat het voorbij was", zei de wielrenster van Trek-Segafredo na afloop.

"Ik startte en toen heb ik ergens rond de 190 rondjes alleen een zwarte lijn gezien. Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, maar had dit snel onder controle. Na een half uur wist ik met mijn rondjes van 18,1 dat ik het record zou gaan pakken als ik niet veel langzamer zou gaan rijden. Als ik me goed voelde, had ik na 45 minuten nog willen versnellen, maar in plaats daarvan ging ik langzamer rijden. Dat betekende dat dit er vandaag in zat. Ik ben heel blij dat ik het record heb."

De 35-jarige Van Dijk reed van begin tot eind een solide race. In haar eerste rondes dook ze al onder het schema van Lowden, die sinds september vorig jaar het record in handen had. De renster van Trek-Segafredo reed in een uur tijd uiteindelijk bijna 1 kilometer meer dan Lowden, al had ze stiekem op nog iets meer gehoopt.

"Ik ging van start met het idee om het hoogst haalbare neer te zetten. Ik wilde het record hebben, maar ook het maximale eruit halen. Daar gaat het voor mij om, het maximale uit jezelf halen in één uur. Misschien dat ik daardoor op het einde iets moest terugbetalen."

75 Bekijk hoe Ellen van Dijk het werelduurrecord brak

'De tijd leek langer te duren'

Hoewel Van Dijk wist dat ze met een pittig tempo begon, hoopte ze ergens nog te kunnen versnellen. Het was volgens haar wel "mentaal een klein tikkie" dat ze in plaats daarvan juist langzamer ging. "Daarna leek de tijd ook langer te duren. Ik ging van vijf minuten naar vijf minuten, maar in het laatste kwartier duurden die vijf minuten elke keer langer. Op het einde was het rammen, rammen en rammen totdat ik die bel hoorde."

De tijdritspecialiste had in de aanloop naar haar poging al laten weten dat het altijd een droom van haar was geweest om een keer het werelduurrecord aan te vallen. "Ik denk al sinds Leontien van Moorsel het record pakte en dat was in 2003. Toen dacht ik al: wat zou het cool zijn, echt het coolste in het wielrennen. Het is een beetje een gek gevoel dat het nu voorbij is."

Van Dijk liet weten dat ze tevreden is met haar record. Maar een nieuwe poging sloot ze niet helemaal uit, al zal ze die dan wel op hoogte willen uitvoeren. "Ik heb ontzettend genoten van het proces en het was een geweldige ervaring."