Na de derde en laatste rustdag staat het peloton in de Giro d'Italia voor een loodzware slotweek. Dinsdag wacht een Alpenrit van 202 kilometer met de finish in Aprica.

Als de renners in Aprica arriveren, zijn er ruim 5.200 hoogtemeters overwonnen. In totaal moeten vier zware beklimmingen worden bedwongen tijdens de rit, die begint in Salò aan het Gardameer.

Zo'n 40 kilometer na vertrek vanuit de badplaats begint de klim naar Goletto di Cadino (19,9 kilometer à 6,2 procent). Een lange afdaling biedt de renners vervolgens de kans om bij te komen, tot ze beginnen aan een van de zwaarste beklimmingen in Italië: de Passo del Mortirolo.

Hoewel de renners op papier de 'makkelijke' kant van de Mortirolo oprijden, is de klim met een lengte van 12,6 kilometer aan 7,6 procent nog steeds zwaar. Na een technische afdaling wacht de klim naar Teglio (5,1 kilometer à 8,7 procent).

De renners hebben daarna weinig tijd om bij te komen, want kort na de afdaling wacht de Valico di Santa Cristina (13,5 kilometer à 8,1 procent). Deze klim is opnieuw loodzwaar: in het slot stijgt de weg vrijwel constant met zo'n 10 procent.

Het profiel van de zestiende etappe. Het profiel van de zestiende etappe. Foto: Giro d'Italia

Bouwman wil blauwe trui verdedigen

Met de zware beklimmingen in de benen lijkt de kans groot dat de klassementsrenners in Aprica voor een dubbelslag kunnen gaan. Het steile deel op de slotklim nodigt uit tot aanvallen, maar na de klim moet er nog wel zo'n 7 kilometer worden gedaald tot de finish.

Naast het geweld tussen de klassementsrenners is het aan Koen Bouwman de taak om zijn blauwe trui te verdedigen in de zware bergrit. De renner van Jumbo-Visma begint met een voorsprong van zeventien punten op Diego Rosa, de nummer twee van het bergklassement.

Officiële start: 11.15 uur

Verwachte finishtijd: 17.10 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Richard Carapaz

⭐⭐ João Almeida, Jai Hindley

⭐ Simon Yates, Mikel Landa, Giulio Ciccone