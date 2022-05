Ellen van Dijk heeft maandag het werelduurrecord verpulverd. De 35-jarige Nederlandse reed op de wielerbaan in het Zwitserse Grenchen liefst 49,245 kilometer, bijna 1 kilometer verder dan de vorige recordhoudster Joss Lowden.

De Britse Lowden kwam in september vorig jaar tot een afstand van 48,405 kilometer en verbeterde daarmee het record van de Italiaanse Vittoria Bussi, die in 2018 tot 48,007 kilometer kwam.

Maandag was het al vrij snel duidelijk dat Van Dijk ging slagen in haar missie om het uurrecord van Lowden af te pakken. De renster van Trek-Segafredo dook al in de eerste rondes onder het schema van de Britse en breidde haar voorsprong gaandeweg het uur alleen maar verder uit.

Met nog één minuut op de klok had Van Dijk al meer kilometers gereden dan Lowden vorig jaar. In zestig minuten tijd ging ze in totaal 197 keer rond op de Zwitserse wielerbaan, die op 450 meter hoogte ligt.

Van Dijk derde Nederlandse die werelduurrecord in handen heeft

Van Dijk is de derde Nederlandse die het werelduurrecord in haar bezit heeft. Keetie van Oosten-Hage kwam in 1978 tot 43,082 kilometer en had het record acht jaar in handen. In 2003 noteerde Leontien Zijlaard-van Moorsel een afstand van 46,065 kilometer, waarmee ze het record bijna twaalf jaar in haar bezit had.

Voor Van Dijk gaat er met het verbeteren van het werelduurrecord een lang gekoesterde droom in vervulling. Ze was al twee weken in Zwitserland om zich optimaal voor te bereiden op haar race. Ze reed het werelduurrecord in een speciaal ontworpen tijdritpak en op een speciaal voor haar gemaakte tijdritfiets.

Bij de mannen is Victor Campenaerts sinds april 2019 werelduurrecordhouder. De Belg reed in het Mexicaanse Aguascalientes een afstand van 55,089 kilometer.