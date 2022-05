Demi Vollering heeft zondag de vierde en laatste etappe van de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. De 25-jarige Nederlandse, die eerder deze week nog hard viel in de eendaagse koers Durango-Durango, kwam solo aan op de top van de Lagunas de Neila.

Juliette Labous eindigde als tweede op zeventien seconden van Vollering. Dat was voor de Française van Team DSM genoeg om de eindzege voor zich op te eisen in de Ronde van Burgos, een vierdaagse rittenkoers uit de WorldTour in Spanje.

De 23-jarige Labous nam de leiderstrui over van de Spaanse Mavi García, die op de zware slotklim (12 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,2 procent) niet met de besten mee kon.

Vollering had zaterdag in de derde etappe bijna een minuut verloren, maar de kopvrouw van SD Worx werd door haar sterke optreden op de slotdag nog derde in het eindklassement, zeventien seconden achter Labous. De Française Évita Muzic eindigde als tweede.

De Nederlandse Shirin van Anrooij werd zevende in de vierde rit en zesde in het eindklassement.

Vollering moest dinsdag opgeven in de Baskische eendagskoers Durango-Durango nadat ze hard op haar rug was gevallen. Uit voorzorg moest ze een nacht in het ziekenhuis blijven, maar ze was donderdag voldoende hersteld om te starten in de Ronde van Burgos.