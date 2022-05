Na een jarenlange wens en een maandenlange voorbereiding begint Ellen van Dijk (35) maandag op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen aan het grootste project uit haar lange carrière: een aanval op het werelduurrecord.

Werelduurrecord in het kort Het principe van het werelduurrecord is simpel: welke afstand kan je fietsen in precies 60 minuten?

Het record bij de vrouwen staat sinds vorig jaar september op naam van de Britse Joss Lowden: 48,405 kilometer

Van Dijk gaat net als Lowden haar rondjes rijden op de 250 meter lange wielerbaan van Grenchen in Zwitserland. Die baan ligt op 450 meter hoogte.

Van Dijk begint maandag om 17.00 uur aan haar werelduurrecordpoging.

Al een maand is de recordpoging waar ze zo lang van heeft gedroomd het eerste waar ze aan denkt als ze wakker wordt en het laatste als ze gaat slapen. "Sinds het einde van het klassiekerseizoen ben ik eigenlijk de hele dag alleen maar bezig met het uurrecord", zegt Van Dijk met een lach. "Ik word er af en toe gek van, en dat geldt zeker voor mijn vriend."

Toen de Nederlandse eind 2018 overstapte van Sunweb naar Trek-Segafredo liet ze de leiding van haar nieuwe ploeg al weten dat ze heel graag een keer wilde uitvinden hoeveel kilometer ze in precies één uur kan rijden.

"Maar je kunt niet zeggen: laten we volgende week even een uurrecordpoging doen", aldus Van Dijk. "Het is echt een totaal eigen discipline, die heel veel geld kost en waar veel mensen bij betrokken moeten zijn. Dat betekent dat je team erin moet willen investeren en ik heb het geluk dat mijn ploeg dit grote project samen met mij wilde doen."

"Ik vind het heel speciaal dat er een supercool evenement van is gemaakt. Trek-Segafredo heeft er ontzettend veel tijd in gestoken en nergens op bespaard. Er is nog nooit een sponsor in het vrouwenwielrennen geweest die zoveel gedaan heeft voor het uurrecord."

De speciale fiets die Ellen van Dijk maandag zal gebruiken. De speciale fiets die Ellen van Dijk maandag zal gebruiken. Foto: Sean Hardy

'Dit is een van de belangrijkste doelen voor onze ploeg'

Van Dijk is al twee weken in Zwitserland om zich optimaal voor te bereiden op haar recordpoging. In het begin had ze met haar vriend, haar coach en een verzorger een klein team om zich heen, maar sinds eind vorige week wordt ze bijgestaan door een klein leger aan begeleiders.

"Er zijn zo'n vijftien mensen voor één Ellen, dat is best veel. En dan tel ik de fotografen en de mensen die de live-uitzending gaan maken nog niet eens mee", zegt Koen de Kort, 'Team Support Manager' bij Trek-Segafredo, met een lach in gesprek met NU.nl. "Dat geeft wel aan dat deze recordpoging een van de belangrijkste doelen is voor onze ploeg. We willen Ellen heel graag iets laten doen wat nog nooit een andere vrouw heeft gedaan."

De Kort is vanaf het begin zeer nauw betrokken bij het project. "Ik ben hier zeker een half jaar mee bezig geweest", zegt de oud-renner. "Maar ik heb er geen moment spijt van gehad."

De Kort en zijn collega's begonnen met het creëren van een unieke fiets voor Van Dijk, die gebaseerd is op de tijdritfiets waarop de Nederlandse vorig jaar wereldkampioen werd. "Het heeft best een tijdje geduurd voordat we de beste oplossing hadden, ook wat betreft de aerodynamica."

Van Dijk was in februari al in Grenchen voor een test op haar 'gewone' tijdritfiets. Daarna is het concept voor de fiets - en de kleding - die ze maandag zal gebruiken, verbeterd door meerdere sessies in de windtunnel. "De resultaten van de testen waren zo bemoedigend, dat we zeker het idee hebben dat Ellen het record kan breken", aldus De Kort. "Aan de voorbereiding kan het in ieder geval niet liggen."

Ontwikkeling werelduurrecord bij de vrouwen sinds 2014 1-10-2003: Leontien Zijlaard-van Moorsel (Ned) - 46,065 km

12-9-2015: Molly Shaffer Van Houweling (VS) - 46,273 km

22-1-2016: Bridie O'Donnell (Aus) - 46,882 km

27-2-2016: Evelyn Stevens (VS) - 47,980 km

13-2-2018: Vittoria Bussi (Ita) - 48,007 km

30-9-2021: Joss Lowden (GB) - 48,405 km

'Ik zie eigenlijk niks als ik rijd'

Van Dijk rijdt haar rondjes maandag vanaf 17.00 uur zo goed als blind. "Ik zie alleen een lijn vlak onder me, verder eigenlijk niks", zegt ze. De testen hebben uitgewezen dat deze positie op de fiets haar de meeste snelheid oplevert, maar makkelijk is het niet. "Mentaal kost het me heel veel energie om me steeds maar op die lijn te focussen. Het lijkt zo makkelijk, rondjes rijden op de baan, maar geloof me: dat is het niet."

Een tweede obstakel voor Van Dijk is dat ze nog nooit een tijdrit van een uur heeft gereden. "De WK-tijdrit van vorig jaar was de langste die ik ooit heb gedaan en die duurde 36 minuten. Dan ben ik maandag net over de helft", aldus de Nederlandse, die de afgelopen maanden regelmatig met een sportpsycholoog sprak over de mentale hordes die ze moet overwinnen.

"Ik heb al verschillende strategieën getest. Ik ga proberen om zo veel mogelijk in mijn eigen zone te blijven en niet afgeleid te raken door alles wat er om me heen gebeurt. En dan kan ik alleen maar hopen dat het maandag niet vreselijk wordt."