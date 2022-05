Dylan Groenewegen heeft voor de vierde keer Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De renner van BikeExchange-Jayco was zaterdag na 197,9 kilometer de sterkste in de massasprint.

Ook in 2015, 2016 en 2018 schreef Groenewegen Veenendaal-Veenendaal op zijn naam. De afgelopen twee jaar werd de eendagskoers vanwege corona niet verreden.

De 28-jarige Amsterdammer maakte zijn favorietenrol in de sprint volledig waar. Hij versloeg de Belgen Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) en Arnaud De Lie (Lotto Soudal) met gemak. Arvid de Kleijn was op de negende plaats de tweede Nederlander.

"De ploeg hield me goed voorin. Dat is knap, want we waren hier met een hele jonge groep", reageerde Groenewegen bij Sporza. "Op 200 meter ging ik aan en ik hield het vol tot de finish, dus dat is wel mooi."

Groenewegen boekte zijn vierde overwinning van dit seizoen. De Nederlandse sprinter in Australische dienst won eerder twee etappes in de Ronde van Saoedi-Arabië en een rit in de Ronde van Hongarije.