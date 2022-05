Cees Bol gaat zaterdag niet meer van start in de Giro d'Italia. Volgens zijn ploeg Team DSM kampt de sprinter met vermoeidheidsverschijnselen en is hij niet fit genoeg om aan de veertiende etappe te beginnen.

"Met een superzware derde week op komst hebben we samen besloten dat dit de beste beslissing is. We willen hem bedanken voor al zijn werk hier en hopen dat hij zich snel weer 100 procent fit voelt", zegt ploegleider Matt Winston.

De 26-jarige Bol maakte dit jaar zijn debuut in de Giro d'Italia en stond na dertien etappes op de 139e plaats in het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door de Spanjaard Juan Pedro López. Hij kon in de sprintetappes niet meedoen om de zege. Zijn beste resultaat behaalde Bol in de derde etappe, waarin hij dertiende werd.

In de komende week met meerdere bergetappes viel er voor de Team DSM-renner ook weinig eer meer te behalen. "Dit was mijn eerste Giro en het waren twee prachtige weken. Ik ben teleurgesteld dat ik moet afstappen, maar hoop snel weer aan de start te staan", aldus Bol.

Bol is de tweede renner van DSM die de Ronde van Italië verlaat. Romain Bardet, die de vierde plek in het algemeen klassement bezette, gaf vrijdag op vanwege ziekte. Thymen Arensman is daardoor de nieuwe kopman van DSM. De Nederlander bezet de elfde plek in het klassement met een achterstand van 1 minuut en 27 seconden op López.

De Giro d'Italia gaat zaterdag verder met een heuveletappe. Het peloton vertrekt uit Santena en komt na 147 kilometer en 3.000 hoogtemeters aan in Turijn.