Demi Vollering heeft donderdag, twee dagen na haar harde val in de eendaagse koers Durango-Durango Emakumeen Saria, 'gewoon' de eerste etappe in de Ronde van Burgos uitgereden. De overwinning ging naar haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky.

De 25-jarige Vollering moest dinsdag opgeven in de Baskische eendagskoers nadat ze hard op haar rug was gevallen. De renner van SD Worx liep geen breuken op, maar zei dat ze zich "erg duizelig en misselijk" voelde als ze op wilde staan of rechtop zat.

Uit voorzorg moest Vollering een nacht in het ziekenhuis blijven. Woensdag mocht de geboren Zuid-Hollandse het ziekenhuis verlaten. Ze reed toen al een stukje op de fiets.

SD Worx wilde tot donderdagochtend wachten met een besluit over haar deelname aan de Ronde van Burgos en gaf vlak voor de eerste etappe groen licht. Vollerings finishte keurig in het peloton en kwam als 25e over de finish.

De overwinning ging in een massasprint naar Kopecky. De 26-jarige Belgische verwees de Tsjechische Tereza Neumanova en Emma Norsgaard uit Denemarken naar de tweede en derde plaats. Floortje Mackaij was op de zesde plaats de beste Nederlandse.

Vollering won alle etappes in Baskenland

Vollering schreef afgelopen zondag nog Itzulia Women op haar naam. Ze won alle etappes in de driedaagse koers door het Baskenland. Vollering was eerder dit jaar de beste in de Brabantse Pijl.

De Ronde van Burgos is een WorldTour-koers bij de vrouwen en duurt tot en met zondag. De inmiddels gestopte Anna van der Breggen, nu ploegleider van Vollering bij SD Worx, schreef de editie van vorig jaar op haar naam.