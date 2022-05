Demi Vollering heeft woensdag het ziekenhuis in Spanje mogen verlaten. De 25-jarige renster viel dinsdag hard in de eendaagse koers Durango-Durango Emakumeen Saria, maar heeft daar geen zware verwondingen aan overgehouden.

"Ik viel hard op mijn rug, maar heb gelukkig niets gebroken", schrijft Vollering woensdag op Instagram. "Ik was erg duizelig en voelde me misselijk als ik op wilde staan of rechtop zat."

"Ze wilden me daarom een nacht in het ziekenhuis houden om er zeker van te zijn dat alles goed was. Dat is het geval. Ik heb vanmorgen een stukje op de fiets gereden en dat ging goed."

Vollering moest vanwege haar val opgeven in Durango-Durango Emakumeen Saria. De koers werd gewonnen door haar landgenote Pauliena Rooijakkers.

Vollering won vorige week alle drie de etappes en het klassement van Itzulia Women, een rittenkoers in het Baskenland. De kopvrouw van SD Worx is over twee maanden een van de topfavorieten voor de Tour de France Femmes (24-31 juli).