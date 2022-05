Nog 92 km - Het kopgroepje is ingerekend! De mannen op kop zien dat het niet meer haalbaar is om voor het razendsnelle peloton te blijven, en besluiten het te laten schieten. Het peloton gaat in volle vaart door. Er is een kans op waaiers, dus iedereen wil vooraan zitten. Wie lukt dit daadwerkelijk?