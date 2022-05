Biniam Girmay moet de Giro d'Italia mogelijk verlaten. De Eritreeër, die eerder op dinsdag de etappe won, is behandeld in het ziekenhuis nadat hij op het podium de kurk van een fles prosecco in zijn eigen oog had geschoten.

Een woordvoerder van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux meldde bij RCS Sport dat Girmay voor een behandeling aan zijn oog naar het ziekenhuis is geweest. Aan het begin van de avond keerde hij weer terug naar zijn hotel. De Belgische wielerploeg neemt in de loop van woensdagochtend een besluit over zijn verdere deelname aan de Giro.

"Na de ceremonie kon Girmay niet meer zien", vertelde teamarts Piet Daneels van Intermarché-Wanty Gobert aan Sporza. "We zijn meteen naar het ziekenhuis van Jesi gegaan. Daar constateerden ze een bloeding in zijn voorste oogkamer."

"Zo'n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf. Na een nachtje rust moeten we beslissen of hij kan starten. We moeten voorzichtig zijn. Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat er blijvende schade is. Maar dat moeten we nog even afwachten."

Girmay schreef geschiedenis door ritzege

Girmay probeerde de proseccofles op het podium te ontkurken, maar dat ging niet goed. De kurk schoot met een noodvaart in zijn rechteroog. Hoewel hij met een dichtgeknepen oog nog wel kon lachen, leek de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux veel last te hebben.

Een paar minuten eerder had Girmay nog geschiedenis geschreven door als eerste zwarte Afrikaan een etappe in een grote ronde te winnen. In de sprint was hij net iets sneller dan Mathieu van der Poel, die nog wel als tweede eindigde.

De elfde etappe van de Giro d'Italia gaat woensdag over 200 vlakke kilometers van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia. Het peloton komt om 12.20 uur in beweging.