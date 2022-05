Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, hoopt vanaf volgend jaar uit te komen in de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen. De Belgische formatie zal vanaf 1 juli al een nieuwe naam krijgen: Alpecin-Deceuninck.

"Vandaag is een mooie dag voor het team", zei algemeen manager Philip Roodhooft maandag op een persconferentie. "Onze horizon reikt nu tot en met 2025. Het budget groeit en dat is ook nodig, want succes kost geld en behouden wat er is, kost meer geld."

De ploeg van Van der Poel is sinds 2019 een zogenaamd ProTeam. Dat is de een-na-hoogste categorie die de internationale wielerunie UCI hanteert. Alpecin-Fenix wil nu voor 2023, 2024 en 2025 een World-Tour-licentie aanvragen. Dat zou betekenen dat de ploeg automatisch startrecht heeft in alle grote koersen.

Overigens mag Alpecin-Fenix dit seizoen voor het tweede jaar op rij ook al starten in alle topwedstrijden, doordat de formatie zowel in 2019 als in 2020 het beste ProTeam was op de ranglijst van de UCI.

Toch noemt Van der Poel het aanvragen van een WorldTour-licentie een "belangrijke stap". "We zijn naar mijn idee al van WorldTour-niveau, maar voor sommige renners is het een kleinere stap om naar Alpecin-Fenix te gaan als we ook daadwerkelijk een WorldTour-ploeg zijn. Dat is ook een belangrijke factor."

Mathieu van der Poel reed drie dagen in de roze leiderstrui in de Giro d'Italia. Mathieu van der Poel reed drie dagen in de roze leiderstrui in de Giro d'Italia. Foto: AFP

Deceuninck en Fenix wisselen van plek

De naamwijziging naar Alpecin-Deceuninck, die ingaat bij het begin van de Tour de France op 1 juli en voor de komende drie seizoenen is, komt voort uit een wissel tussen de co-sponsors Fenix en Deceuninck.

Deceuninck is sinds begin dit jaar geldschieter bij het team van managers Philip en Christoph Roodhooft. Het West-Vlaamse bedrijf was van 2019 tot en met 2021 al naamsponsor bij de succesvolle wielerploeg van manager Patrick Lefevere, die toen Deceuninck-Quick-Step heette.

Alpecin-Fenix is mede door Van der Poel de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de succesvolste ploegen in het peloton. Het team staat dit seizoen op dertien zeges.

De 27-jarige Van der Poel rijdt al zijn hele carrière voor de ploeg van de broers Roodhooft, die eerder BKCP-Powerplus, BKCP-Corendon, Beobank-Corendon en Corendon-Circus heette. De Nederlandse toprenner heeft nog een contract tot en met 2025 bij de formatie.