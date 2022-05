Eddie Dunbar heeft zondag de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De renner van INEOS Grenadiers eindigde als tweede in de vijfde en laatste etappe en reed zo Fabio Jakobsen uit de leiderstrui.

De slotrit finishte op de Kékes, de hoogste berg van Hongarije. Daardoor was het voor de etappe al duidelijk dat Jakobsen de leiding in het algemeen klassement niet zou behouden.

De Nederlandse sprinter kon het tempo op de slotklim van 12,1 kilometer à 5,6 procent inderdaad niet bijhouden en verloor vele minuten.

Vooraan reed Dunbar in de finale weg met Antonio Tiberi. Dunbar was in de sprint om de ritzege niet opgewassen tegen de twintigjarige Italiaan van Trek-Segafredo, maar de Ier pakte genoeg tijd om de eindzege voor zich op te eisen. De Spanjaard Óscar Rodríguez werd tweede in het klassement op 23 seconden.

Het is de de tweede keer dit seizoen dat de 25-jarige Dunbar een vijfdaagse etappekoers wint. In maart was hij in Italië de beste in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali.

Tiberi zorgde zondag voor de eerste niet-Nederlandse zege in de 43e editie van de Ronde van Hongarije. Olav Kooij won de eerste etappe, Jakobsen sprintte in de tweede en derde rit naar de zege en Dylan Groenewegen was zaterdag de sterkste in de vierde etappe.