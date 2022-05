Demi Vollering heeft zondag op grootse wijze de eindzege gepakt in Itzulia Women. De 25-jarige wielrenster bevestigde haar dominantie in de driedaagse etappekoers door het Baskenland door ook de derde en laatste rit te winnen.

Vollering was deze week al de beste in de eerste en de tweede etappe van de eerste editie van de Ronde van Baskenland voor vrouwen. De Nederlandse staat nu op vijf zeges dit jaar. Vorige maand won ze al de Brabantse Pijl.

De slotrit van zondag startte en finishte in San Sebastián en was wederom heuvelachtig. Vollering versnelde vlak voor de top van de Murgil Tontorra, de zeer steile heuvel (2 kilometer van 10 procent) op 9 kilometer van de finish. De kopvrouw van SD Worx kwam vervolgens solo over streep.

De Duitse Liane Lippert eindigde op vijftien seconden als tweede en de Italiaanse Marta Cavalli werd in dezelfde tijd derde. Met Shirin van Anrooij (vijfde), Floortje Mackaij (zesde) en Pauliena Rooijakkers (tiende) waren er in totaal vier Nederlandse vrouwen in de top tien van de daguitslag.

In het eindklassement heeft Vollering een voorsprong van 47 seconden op de nummer twee Rooijakkers. De Amerikaanse Kristen Faulkner eindigde als derde op 1.07 minuten.

Vollering gaat zich nu voorbereiden op de Tour de France voor vrouwen, die over ruim twee maanden begint. Daarin zal de Nederlandse gelden als een van de topfavorieten.