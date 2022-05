Thomas De Gendt is door het dolle heen na zijn fraaie overwinning in de Giro d'Italia. De Belgische avonturier versloeg zaterdag in een heuvelachtige rit onder anderen Mathieu van der Poel en boekte daarmee zijn vijfde ritzege in een grote ronde.

"Als je twee weken geleden had gezegd dat ik een rit in de Giro zou winnen, had ik je niet geloofd, want mijn vorm was nog zo slecht", zei de renner van Lotto-Soudal na afloop van zijn dagsucces in gesprek met Sporza.

De 35-jarige De Gendt sprong vanaf het begin van de etappe, die veel weg had van de Amstel Gold Race, in een kopgroep met onder anderen Van der Poel. Nadat hij zich had losgerukt van de Nederlandse favoriet was hij in een groepje van vier renners de snelste in de sprint in Napels.

"Toen Van der Poel aanging op die steile stukken van de klim, moesten we alle drie wel passen", aldus De Gendt. "Maar we konden terugkeren en hebben meteen aangevallen, omdat we wisten dat de anderen dan naar Van der Poel, Girmay en Ulissi zouden kijken. Zij waren de ideale bliksemafleiders."

De overwinning in Napels volgde voor De Gendt tien jaar nadat hij naar de zege op de Stelvio soleerde. De Belg, die bekendstaat om zijn lange aanvallen, slaat zijn zege van zaterdag hoger aan dan de fraaie solo op de iconische klim.

"Na wat er allemaal gebeurd is de voorbije twee jaar, met al die pech ook, is dit qua gevoel een van de beste zeges uit mijn carrière", zei De Gendt, die vorig jaar na de Tour de France kampte met de symptomen van een burn-out. Hij stapt zondag weer op de fiets voor de zware bergrit naar de top van de Blockhaus.