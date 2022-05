Demi Vollering heeft zaterdag ook de tweede etappe van de Ronde van Itzulia gewonnen, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland. De Nederlandse was vrijdag ook al de snelste in de eerste rit.

De rit van zaterdag, met start en finish in Mallabia, ging over tal van heuvels en de meet lag na een korte, lastige klim. Vollering sprintte op het steilste stuk weg van haar concurrentes.

Achter de renster van SD Worx finishte de Canadese Olivia Baril als tweede. De Italiaanse Marta Cavalli, winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, werd derde. De Nederlandse Pauliena Rooijakkers eindigde als vierde.

Voor de 25-jarige Vollering was het haar derde overwinning van het seizoen, na de winst in de Brabantse Pijl en haar ritzege van vrijdag in het Baskenland. Daarnaast eindigde ze meermaals op het podium, in onder andere de Amstel Gold Race (tweede), de Waalse Pijl (derde) en Luik-Bastenaken-Luik (derde).

Demi Vollering op het podium in Mallabia. Demi Vollering op het podium in Mallabia. Foto: Getty Images

'Ik hou van dit soort aankomsten'

Het finishklimmetje in Mallabia had iets weg van een verkorte versie van de Muur van Hoei. "Ik hou van dit soort aankomsten", vertelde ze na haar flitsende sprint. "Ik voelde me goed en probeerde eerder al aan te vallen. Toen dat niet lukte, zat ik toch in perfecte positie met een aantal ploeggenotes in de groep kort achter ons."

De Ronde van Itzulia is nieuw op de WorldTour-kalender voor vrouwen. Zondag volgt de slotetappe in San Sebastián met onder meer de beklimming van de befaamde Jaizkibel. Dan kan Vollering de eindzege pakken.

Vollering heeft in het klassement 22 seconden voorsprong op Rooijakkers. Alleen de Amerikaanse Kristen Faulkner en Cavalli volgen nog binnen de minuut.