Fabio Jakobsen heeft vrijdag opnieuw een etappe gewonnen in de Ronde van Hongarije. De Nederlandse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl veroverde bovendien de leiderstrui.

Donderdag was Jakobsen al de snelste in de tweede etappe van de Hongaarse rittenkoers en in de derde rit sloeg hij weer toe. Na 154 kilometer was hij in de straten van Nyíregyháza sneller dan de Fransman Rudy Barbier, die woensdag ook als tweede finishte.

De Belg Sasha Weemaes werd derde in de massasprint en met Jumbo-Visma-renner David Dekker (vierde) eindigde er nog een Nederlander in top vier.

De derde rit kende een bijzonder moment, want met nog ongeveer 80 kilometer te gaan door de Hongaarse heuvels moest de kopgroep van vier wachten voor een dichte spoorwegovergang. Ze werden daardoor bijna teruggepakt door het peloton.

De jury greep in en gaf de kopgroep weer anderhalve minuut voorsprong, maar dat bleek niet genoeg om stand te houden. Op 15 kilometer van de meet werd de kopgroep ingerekend, waarna Jakobsen opnieuw de snelste bleek

Fabio Jakobsen (links) sprint naar winst in Nyíregyháza. Foto: Getty Images

Jakobsen staat op acht zeges in 2022

Jakobsen prees na afloop zijn ploeggenoten. "We haalden de ontsnapping terug door de inspanningen van Iljo Keisse en daarna hielden de jongens me in een goede positie. Dit is echt een teamsucces. Ik ben bij dat ik het kon afmaken. De finish liep een beetje op en dat ligt me wel. Het is mooi om opnieuw de zege te pakken."

Door zijn tweede ritzege neemt Jakobsen de leiderstrui over van de Belg Jens Reynders van Sport Vlaanderen-Baloise, die nu tweede staat op zes seconden achterstand. Barbier is op acht tellen de nummer drie.

Jakobsen staat nu al op acht overwinningen in 2022. Hij won eerder onder meer een rit in Parijs-Nice en was de snelste in Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Ronde van Hongarije, die vorig jaar gewonnen werd door de Australiër Damien Howson, duurt nog tot en met zondag en eindigt met een bergrit. Jakobsen lijkt daardoor kansloos voor de eindzege.