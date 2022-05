Demi Vollering heeft vrijdag de openingsetappe van de eerste editie van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Nederlandse van Team SD Worx rekende in een sprint-à-deux af met haar landgenote Pauliena Rooijakkers.

De 25-jarige Vollering trok al op zo'n 30 kilometer van de streep in Labastida weg uit het peloton en kreeg Lucinda Brand, Elise Chabbey en haar ploeggenote Ashleigh Moolman met zich mee. De grote groep haalde het viertal 15 kilometer later alweer terug.

Vollering liet het er niet bij zitten en demarreerde vervolgens met Rooijakkers en de Amerikaanse Kristen Faulkner. Die drie bleven wel vooruit, waarop op de steile straten in Labastida een sprint om de dagzege en de leiderstrui ontstond.

De 29-jarige Rooijakkers nam een voorsprong, maar werd in de laatste meters overvleugeld door Vollering. Voor laatstgenoemde was het de tweede zege van het seizoen, nadat ze eerder al in de Brabantse Pijl zegevierde. Het peloton kwam pas op ruim veertig seconden binnen.

De Ronde van Baskenland wordt dit jaar voor het eerst gehouden bij de vrouwen. Bij de mannen wordt de Baskische rittenkoers al sinds 1924 georganiseerd. De koers duurt tot en met zondag. Zowel zaterdag als zondag krijgen de rensters een zware bergetappe voor de kiezen.