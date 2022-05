De klassementsleider in de Ronde van Spanje zal komende zomer in de ritten over Nederlandse bodem een speciale rode trui dragen. Het tricot bevat kenmerken van de betrokken steden en provincies waar het peloton doorheen rijdt.

Joop Zoetemelk, Nederlands laatste winnaar van de Vuelta a España, overhandigde die leiderstrui donderdagavond aan burgemeester van Utrecht. Dat gebeurde precies honderd dagen voor de start van de rittenkoers.

Volgens de organisatie is het voor het eerst in de historie van het wielrennen dat er speciaal voor een gastland een eigen leiderstrui wordt ontworpen en gebruikt. "Het was eervol om deze speciale trui te kunnen overhandigen", zei Zoetemelk, Vuelta-winnaar in 1979 en 1980.

De Vuelta begint op 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Daarna volgt een etappe van Den Bosch naar Utrecht en een met start en finish in Breda. Na een rustdag gaat de Ronde van Spanje dan verder in Vitoria-Gasteiz in Baskenland, in het noorden van Spanje.

Vuelta-directeur Javier Guillén sprak van "een voorproefje, waarin alles samenkomt wat Nederland zo geschikt maakt voor het evenement; schitterende fietsomgevingen, fietsers van alle leeftijden en enthousiasme". "Ik kan niet wachten tot we eindelijk van start kunnen", zei hij.

De Vuelta zou eigenlijk in 2020 in Nederland van start gaan. Vanwege de coronapandemie werd echter in overleg met de organisatie besloten om de ontvangst met twee jaar uit te stellen.