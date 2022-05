Fabio Jakobsen heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De Nederlander was de sterkste in een massasprint. De rit werd ontsierd door een massale valpartij in de slotkilometer, waarbij ook Olav Kooij was betrokken.

De 25-jarige Jakobsen liet na 192 kilometer van Karcag naar Hajdúszoboszló de Fransman Rudy Barbier (tweede) en de Belg Sasha Weemaes (derde) achter zich.

Op 700 meter van de finish was er een zware valpartij in het peloton. Daarbij waren meerdere renners van Jumbo-Visma betrokken. Onder hen bevond zich ook Kooij, die woensdag de openingsrit in Hongarije won.

Kooij kon niet verder en is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. De andere renners van Jumbo-Visma die ten val waren gekomen, zijn wel gefinisht. Door de valpartij raakte Kooij zijn leiderstrui kwijt aan de Belg Jens Reynders.

Jakobsen kreeg niets mee van de valpartij en snelde naar zijn zevende overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij Kuurne-Brussel-Kuurne, een etappe in Parijs-Nice en twee ritten in zowel de Ronde van Valencia als de Ronde van de Algarve.

De Ronde van Hongarije duurt tot en met zondag.