Julian Alaphilippe mag een kleine drie weken na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik weer voorzichtig de training hervatten. Bij onderzoek in het ziekenhuis in Herentals is gebleken dat de Franse wielrenner volledig hersteld is van de klaplong, een van de verwondingen die hij bij de crash opliep.

"Julian is nu in staat heel licht de training te hervatten op de rollerbank", meldt zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl donderdag.

De 29-jarige Alaphilippe belandde bij een massale valpartij in de Ardense voorjaarsklassieker in een greppel en liep daarbij een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben op. De wereldkampioen verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis van Herentals, waar hij deze week ter controle terugkeerde.

"Zijn toestand zal in de gaten worden gehouden voordat verdere beslissingen worden genomen en een programma voor zijn terugkeer in het peloton wordt vastgesteld", aldus de ploeg.

Alaphilippe, die de afgelopen twee jaar de wereldtitel veroverde, hoopt op tijd fit te zijn voor de Tour de France, die begin juli in Kopenhagen begint.