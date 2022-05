Thymen Arensman vertrekt na dit wielerseizoen bij Team DSM, zo heeft de ploeg donderdag bevestigd aan VeloNews. De beloftevolle Nederlander gaat zeer waarschijnlijk een tweejarig contract bij INEOS Grenadiers tekenen.

"We hadden Thymen echt graag voor onze ploeg behouden en hebben er alles aan gedaan. Helaas heeft hij een niet te weigeren aanbod gehad. Hij is heel getalenteerd en blijft hier altijd welkom", zegt een woordvoerder van Team DSM tegen VeloNews.

De 22-jarige Arensman rijdt momenteel de Giro d'Italia en beleeft zijn doorbraak bij DSM. De talentvolle klassementsrenner liet zich vorig jaar al zien en werd dit seizoen onder meer derde in de Ronde van de Alpen en zesde in Tirreno-Adriatico.

Bij Team DSM rijdt Arensman dit seizoen volledig in dienst van kopman Romain Bardet. De Nederlander benadrukte in de aanloop naar de Giro dat hij in Italië nog niet voor zijn eigen kans gaat.

Zijn talent is opgemerkt door INEOS Grenadiers, dat al een tijdje nadrukkelijk genoemd wordt als de volgende bestemming van Arensman. Bij de topploeg van onder anderen Egan Bernal ligt naar verluidt een tweejarig contract klaar.

In de Giro is Arensman na de eerste vijf etappes de nummer dertien van het klassement. Zijn kopman Bardet bezet de tiende plaats. De roze trui is in handen van de Spanjaard Joan Pedro López van Trek-Segafredo.