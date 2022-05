Olav Kooij heeft woensdag de eerste etappe in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma versloeg na 195 kilometer in Székesfehérvár de Italiaan Elia Viviani en de Brit Matthew Walls in de massasprint.

Het is de vierde seizoenszege voor Kooij. De twintigjarige wielrenner won in april twee ritten en het eindklassement in de Omloop van de Sarthe. Hij eindigde al twee keer als tweede in sprints in etappekoersen uit de WorldTour, de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en Tirreno-Adriatico.

In de openingsrit in Hongarije werd de kopgroep van vier renners in de laatste kilometer opgeslokt door het peloton. Dat zorgde voor chaos in het peloton, ook door een bocht in de laatste kilometer. Kooij ging de sprint vroeg aan en bleef Viviani knap voor.

De Ronde van Hongarije kent een sterk deelnemersveld. Ook Dylan Groenewegen sprintte mee, maar hij moest van ver komen en eindigde als zeven. Fabio Jakobsen kwam er niet aan te pas.

Dankzij zijn overwinning in de eerste rit is Kooij logischerwijs ook meteen de leider in het algemeen klassement. De Ronde van Hongarije duurt tot en met zondag.