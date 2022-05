Vincenzo Nibali stopt aan het eind van dit jaar met wielrennen. De 37-jarige Italiaan heeft woensdag na de vijfde etappe in de Giro d'Italia zijn pensioen aangekondigd.

"Ik heb bewust gewacht tot deze etappe om mijn besluit kenbaar te maken", zei Nibali nadat hij was gefinisht in zijn geboorteplaats Messina. "Dit was de plek waar ik ben begonnen met trainen en fietsen. Dus dit lijkt me een mooi moment om aan te kondigen dat ik aan het eind van dit jaar ga stoppen."

Nibali geldt als een van de succesvolste renners van zijn generatie. In 2014 won hij de Tour de France, in 2013 en 2016 schreef hij de Giro d'Italia op zijn naam en in 2010 was hij de sterkste in de Vuelta a España. Hij is daarmee een van de zeven renners die alle drie de grote rondes heeft gewonnen.

In totaal stond Nibali elf keer op het podium van een grote ronde. Daarnaast won hij de wielermonumenten Ronde van Lombardije (2015 en 2017) en Milaan-San Remo (2018).

Nibali beleefde grootste successen bij Astana

Nibali begon zijn wielerloopbaan in 2005 bij het Italiaanse Fassa Bortolo. Het jaar daarop maakte hij de overstap naar Liquigas, waar hij tot 2012 reed. In 2013 werd 'De Haai van Messina' aangetrokken door Astana. Daar beleefde hij met zijn Tour-winst en twee eindzeges in de Giro zijn grootste successen.

Sinds 2017 reed de klassementsrenner voor Bahrain Merida, waarvoor hij tweede en derde wist te worden in de Giro en tweede in de Vuelta. In 2020 maakte hij de overstap naar Trek-Segafredo, om begin dit jaar weer terug te keren bij Astana.

De laatste jaren boekte Nibali nauwelijks nog successen, waardoor zijn aangekondigde afscheid niet als een verrassing kwam. Sinds zijn overstap naar Trek-Segafredo won hij geen koers meer.

In de Giro van dit jaar heeft Nibali een vrije rol. De Italiaan kwam dinsdag bij de eerste bergrit op grote achterstand binnen en viel daardoor weg uit de top van het klassement.