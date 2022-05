Mathieu van der Poel kon dinsdag ondanks dat hij de roze trui verloor, genieten van de beklimming van de Etna in de Giro d'Italia. De Nederlander kwam op ruim twintig minuten achterstand van ritwinnaar Lennard Kämna over de finish.

"Ik wist dat het moeilijk ging worden. Daar ben ik realistisch genoeg voor", vertelde de 27-jarige renner van Alpecin-Fenix bij Eurosport. "Ik kende deze klim niet. Het was mooi, maar zwaar."

Van der Poel, die de leiderstrui moest afstaan aan de Spanjaard Juan Pedro López, had vrijdag in Hongarije meteen in de eerste rit toegeslagen en zijn leidende positie met succes verdedigd in een individuele tijdrit en een vlakke etappe.

In het eerste uur van de vierde etappe deed Van der Poel zelfs nog een poging mee te gaan in een ontsnapping. "Maar het werd me vrij snel duidelijk dat ze me niet lieten gaan. Op de slotklim heb ik besloten in mijn eigen tempo omhoog te rijden."

'Ik ben hier toch vooral voor ritzeges'

Van der Poel blijft wel de leider in het puntenklassement. Nu de sprinter van zijn ploeg, de Italiaan Jakub Mareczko, al heeft opgegeven, zou de Nederlander zich in eventuele massasprints kunnen mengen. "Ik ben hier toch vooral voor ritzeges, die trui is geen hoofddoel. Maar misschien komt dat nog wel als blijkt dat ik er voor de laatste week nog goed voor sta."

De Giro d'Italia wordt woensdag vervolgd met een vlakke etappe die gaat over 174 kilometer van Catania naar Messina.