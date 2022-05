Tom Dumoulin kan niet verklaren waarom hij dinsdag niet in staat was om aan te haken in de vierde etappe van de Giro d'Italia. In de rit met aankomst op de Etna moest de Limburger lossen, waardoor hij een serieuze rol in het algemeen klassement kan vergeten.

"Ik heb er heel hard voor gewerkt, maar het komt er gewoon niet uit", was de conclusie van de 31-jarige Dumoulin bij Eurosport na afloop van de eerste bergrit in de Ronde van Italië.

De kopman van Jumbo-Visma, in 2017 nog winnaar van de Giro d'Italia, verloor op de flanken van de Etna meer dan zes minuten op zijn concurrenten. Hij passeerde de finish op 9.10 minuten van ritwinnaar Lennard Kämna.

"Het lichaam reageert niet zoals ik wil", vervolgde Dumoulin teleurgesteld. "De benen liepen vol en ik heb gewoon niet de power van een paar jaar terug. Waar het aan ligt? Ik kan het nu niet zeggen. Ik heb me precies hetzelfde voorbereid als al die andere jaren."

De Ronde van Italië is de eerste grote ronde voor Dumoulin sinds het najaar van 2020. De Limburger nam vorig jaar een pauze vanwege motivatieproblemen. Wel pakte hij in Tokio afgelopen zomer olympisch zilver op de tijdrit.

Net als Dumoulin beleefde ook Mathieu van der Poel een zware dag in Italië. Hij begon de dag in het roze, maar moest die afstaan aan de Spanjaard Juan Pedro López, die kort na ritwinnaar Kämna over de finish kwam. Van der Poel volgde op meer dan 22 minuten.