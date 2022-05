Mathieu van der Poel is dinsdag in de vierde etappe van de Giro d'Italia de roze trui kwijtgeraakt aan de Spanjaard Juan Pedro López. De Nederlander reed al voor de beklimming van de Etna op achterstand en kwam niet meer terug. Ook Tom Dumoulin verloor veel tijd, terwijl Lennard Kämna de ritzege pakte.

De 27-jarige Van der Poel had stiekem nog de hoop de beklimming van de Etna als leider te overleven, maar aan de voet van de vulkaan reed hij al op achterstand. De kopman van Alpecin-Fenix, die sinds de eerste etappe van vrijdag in het roze reed, deed geen moeite meer om terug te komen en kwam bijna 23 minuten later dan Kämna over de finish.

Dumoulin kwam ruim negen minuten na de ritwinnaar over de meet. Voor de Jumbo-Visma-renner lag het tempo op de Etna veel te hoog, waardoor hij al op 10 kilometer voor de finish moest lossen. Daarmee kan er nu al een streep door zijn klassementsambities.

Vooraan reed López halverwege de beklimming van de Etna weg en leek hij een dubbelslag te slaan. Kämna knokte zich echter terug en won de eindspurt van de renner van Trek-Segafredo. López nam met zijn tweede plek wel de leiderstrui over van Van der Poel en is na Alberto Contador in 2015 de eerste Spanjaard in zeven jaar die het roze mag dragen.

In het algemeen klassement heeft López een voorsprong van 39 seconden op nummer twee Kämna en 58 seconden voorsprong op nummer drie Rein Taaramäe. Wilco Kelderman is op de zesde plek met een achterstand van 1 minuut en 55 seconden de beste Nederlander.

De Giro d'Italia wordt woensdag vervolgd met een vlakke etappe die gaat over 174 kilometer van Catania naar Messina.

Tom Dumoulin kan al na vier etappes een streep door zijn klassementsambities halen. Foto: AFP

Van der Poel al voor beklimming Etna op achterstand

De vierde etappe voerde het peloton in Sicilië over 172 kilometer van Avola naar de Etna. Er ontstond al snel een grote kopgroep waarbij Mauri Vansevenant op 43 seconden op papier de gevaarlijkste man voor Van der Poel leek.

De kopgroep kreeg de ruimte van het peloton en het was al snel duidelijk dat de winnaar uit de groep met vluchters zou komen. Van der Poel reed in de heuvels onderweg naar de Etna al achterin het peloton en was zijn roze trui al aan de voet van de beklimming virtueel kwijt.

Vooraan was Stefano Oldani de eerste renner die weg kon komen. De ploeggenoot van Van der Poel pakte een kleine minuut voorsprong, maar zakte in het tweede gedeelte van de beklimming helemaal weg.

López haalde Oldani bij en leek op weg te zijn naar een dubbelslag, totdat Kämna hem alsnog bijhaalde en met de ritzege aan de haal ging. Achter het duo eindigde Taaramaë op 34 seconden als derde.

Dumoulin was niet de enige renner die een streep kon halen door zijn klassementsambities. Al vroeg in de etappe moest Astana-kopman Miguel Ángel López de Giro verlaten wegens heupklachten.