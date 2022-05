Carlijn Achtereekte stapt volgende maand bij Jumbo-Visma over van de schaatstak naar de wielerploeg. De olympisch kampioene op de 3.000 meter van 2018 is benieuwd hoe ver ze kan komen in een andere sport.

"Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad. Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus", aldus de 32-jarige Achtereekte.

Ze verwacht "met vallen en opstaan" te leren. "Nu moet ik leren omgaan met het nerveuze, het gedrang. Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer. Ik ga de kunst afkijken van mijn ploeggenoten en hoop dat ik eerst in dienst een rol kan spelen binnen het team."

Achtereekte schaatste sinds 2017 voor het Jumbo-Visma van coach Jac Orie. Haar grootste prestatie was het behalen van de olympische titel op de 3 kilometer in 2018. Verder pakte ze onder meer WK-zilver (op de 3.000 meter in 2020) en -brons (op de 5 kilometer in 2021).

Vanaf woensdag gaat Achtereekte mee op trainingskamp met de wielerploeg van Jumbo-Visma, waarbij ze ploeggenoot wordt van onder anderen Marianne Vos. Aan de hand van haar trainingsprestaties en haar resultaten in kleinere wedstrijden wordt bepaald wanneer ze klaar is voor grotere koersen.

Ontwikkelingscoach Robbert de Groot: "De grootste uitdaging schuilt in het spelen van het spel op de fiets. Het leren positioneren, het kunnen inschatten van kansen, assertief rijden. Daar hebben we de komende periode veel aandacht voor."