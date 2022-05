Tom Dumoulin baalt ervan dat hij zaterdag naast de zege greep in de eerste tijdrit van de Giro d'Italia. De Nederlands kampioen reed een prima rit in Boedapest, maar kwam net tekort voor de winst en eindigde als derde. Mathieu van der Poel noteerde de tweede tijd en behield de roze trui.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want het was mijn doel om te winnen vandaag", zei Dumoulin. "Mijn gevoel op de fiets was goed, maar net niet goed genoeg. Ik had geen wonderbenen."

De kopman Jumbo-Visma deed 11 minuten en 55 seconden over de 9,2 kilometer door het centrum van Boedapest. Op het moment dat hij over de finish kwam, was dat de beste tijd, maar Simon Yates stootte hem al snel van de eerste plek. De Brit was vijf seconden rapper en won de tweede etappe.

"Toen ik over de streep reed en zag dat ik de eerste tijd had, dacht ik: wie weet kan ik winnen", aldus Dumoulin. "Maar al heel snel bleek dat niet te gaan lukken. Dat is jammer, maar ik wist al dat het niet mijn beste tijdrit ooit was."

Simon Yates was de snelste in de straten van Boedapest. Foto: Getty Images

'Het draaien en keren was lastig'

De 31-jarige Limburger, die de Giro in 2017 won, keek al lange tijd uit naar de chronorace op de tweede dag van de Italiaanse rittenkoers. De tijdrit door de hoofdstad van Hongarije was technisch door de vele bochten en had aan het einde nog een lastig klimmetje.

"Ik had er zin in, want dit was wel een tijdrit voor mij. Het draaien en keren was lastig, maar dat kan ik wel goed. Je moest van bocht naar bocht rammen en hopen dat je precies genoeg over had voor de laatste klim. Ik had daar nog redelijk benen, maar ze waren niet meer goed genoeg om te versnellen en het verschil te maken. Balen, maar dit is wat erin zat vandaag."

Rozetruidrager Van der Poel maakte indruk door met 11.53 de tweede tijd te noteren. De vlakke etappe van zondag, de laatste op Hongaarse bodem, eindigt waarschijnlijk in een massasprint. De kans is groot dat Van der Poel opnieuw zijn roze trui behoudt.