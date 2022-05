Giro d'Italia

LIVE:

Tweede etappe

Tijdrit (9,2 kilometer)

Van der Poel in roze

Kansen voor Dumoulin

Goedemiddag en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Mitch Marinus en ik houd je op de hoogte van de tweede etappe in de Giro d'Italia: een korte tijdrit door de straten van Boedapest. Mathieu van der Poel won gisteren de openingsrit en komt om 16.55 uur als laatste van het startpodium af.