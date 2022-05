Philippe Gilbert heeft donderdag zijn eerste overwinning in 2,5 jaar tijd geboekt. De voormalig wereldkampioen, die bezig is aan zijn laatste seizoen, was de sterkste in de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke.

Gilbert verwees Jason Tesson bij de finish heuvelop op de Mont-Saint-Éloi naar de tweede plaats. De Fransman raakte echter toch zijn leiderstrui kwijt. Hij kreeg een tijdstraf vanwege het op onreglementaire wijze terugkeren in het peloton na een valpartij.

Daardoor is de Nederlander Arvid de Kleijn weer de klassementsleider. De renner van het procontinentale Human Powered Health won dinsdag de openingsetappe nadat de Australiër Sam Welsford was gedeclasseerd wegens zijn aandeel in een valpartij bij de massasprint.

De 39-jarige Gilbert schoof op naar de tweede plaats in het klassement. De aankomst heuvelop was er een die goed bij hem past, een korte en steile heuvel. Hij ging aan op het steilste gedeelte en reed weg bij de rest.

De laatste overwinning van Gilbert dateerde van september 2019. Toen won hij twee etappes in de Ronde van Spanje. In totaal staat de teller op 79 profzeges.

De Vierdaagse van Duinkerke neemt - anders dan de naam doet vermoeden - zes dagen in beslag. De afgelopen twee jaar werd de koers niet verreden vanwege de coronapandemie.