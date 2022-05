Voormalig wereldkampioen wielrennen Harm Ottenbros is op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Strijen overleden. Dat heeft wielerbond KNWU donderdag bevestigd.

Ottenbros, geboren in Alkmaar, werd in 1969 op 26-jarige leeftijd volkomen onverwacht wereldkampioen op de weg in het Belgische Zolder. In de sprint rekende hij af met de Belg Julien Stevens (zie foto, met rechts Ottenbros). De Italiaan Michele Dancelli werd derde, net als een jaar eerder.

In de jaren ervoor had Ottenbros alleen twee etappes in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Ronde van België gewonnen. Na het behalen van de wereldtitel zegevierde hij nog slechts eenmaal, in de Ronde van Luxemburg.

Mede door blessures reed Ottenbros de jaren na zijn wereldtitel amper nog wedstrijden. Hij nam in 1976 gedesillusioneerd afscheid. In totaal deed hij vijf keer mee aan een grote ronde, waarbij een 38e plaats in de Vuelta a España van 1969 zijn beste resultaat was.

Ottenbros is een van de zeven Nederlanders die ooit wereldkampioen op de weg werden. Ook Theo Middelkamp (1947), Jan Janssen (1964), Hennie Kuiper (1975), Gerrie Knetemann (1978), Jan Raas (1979) en Joop Zoetemelk (1985) veroverden de regenboogtrui.