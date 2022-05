Mathieu van der Poel was woensdag de grote blikvanger op de ploegenpresentatie van de Giro d'Italia in Boedapest. In de Hongaarse hoofdstad wordt vrijdag de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers verreden. Een impressie van de ploegenprestatie.

De ploegenpresentatie werd vanzelfsprekend in gang gebracht met veel zang en dans. Foto: Getty Images

Vervolgens was het de beurt aan de renners, onder wie outsider Miguel Ángel López. Foto: Getty Images

Natuurlijk was ook Jumbo-Visma van de partij. Foto: Reuters

Tom Dumoulin is de grote blikvanger van de Nederlandse ploeg. Foto: Reuters

Kan Richie Porte verrassen in de Giro? Foto: Getty Images

Veel aandacht in Boedapest ging uit naar Mathieu van der Poel, die debuteert in de Giro en vrijdag het roze hoopt te veroveren. Foto: Getty Images

Richard Carapaz is misschien wel de grootste favoriet voor de eindzege. Hij won de Giro al eens in 2019. Foto: Getty Images