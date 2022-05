Arvid de Kleijn is uitgeroepen tot winnaar van de eerste etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlandse sprinter kwam dinsdag weliswaar als tweede over de streep, maar schoof een positie op omdat Sam Welsford werd gestraft voor zijn aandeel in een massale valpartij.

De 161 kilometer lange rit met aankomst in Aniche eindigde in een chaotische massasprint. De Belg Arnaud De Lie probeerde in een klein gat te duiken, kreeg daarbij een duwtje van Welsford en ging hard onderuit. De Lie nam meerdere renners mee in zijn val.

Welsford bleef wel overeind en werd aanvankelijk uitgeroepen tot winnaar. Na het bestuderen van de beelden besloot de organisatie echter alsnog om de Australiër te declasseren en de overwinning aan De Kleijn te geven.

Voor de 28-jarige De Kleijn, rijdend voor het Procontinentale Human Powered Health, is het zijn vijfde profzege. Zijn belangrijkste tot nu toe was een overwinning in de Ronde van Turkije van vorig jaar.

De Vierdaagse van Duinkerke neemt, anders dan de naam doet vermoeden, zes dagen in beslag. De afgelopen twee jaar werd de Franse koers niet verreden vanwege corona. Daarom is Mike Teunissen, die de editie van 2019 won, nog altijd de laatste winnaar.