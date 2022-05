Mark Cavendish doet na negen jaar weer eens mee aan de Giro d'Italia. De sprinter voert de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl aan, zo heeft de ploeg maandag bevestigd.

Het wordt de zesde keer dat de 36-jarige Cavendish meedoet aan de Giro. De Brit heeft liefst vijftien etappezeges op zijn naam staan en droeg in totaal vier dagen de roze leiderstrui. Na zijn laatste deelname aan de Ronde van Italië in 2013 legde Cavendish zich toe op de Tour de France.

Dit seizoen staat Cavendish tot dusver op drie overwinningen. De sprinter won een etappe in de Ronde van Oman, een rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en hij schreef de eendagskoers Milaan-Turijn op zijn naam. Cavendish staat nu op 159 zeges in zijn carrière.

De selectie van Quick-Step wordt gecompleteerd door Davide Ballerini, James Knox, Michael Mørkøv, Mauro Schmid, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

"We gaan met veel motivatie naar de Giro, met Mark als onze man voor de vlakke ritten. Hij heeft al veel etappes in de Giro gewonnen en hij kan nu leunen op vele sterke renners die hem door de hectische sprints kunnen leiden. Bij de andere etappes zullen we voor onze kansen strijden", zegt sportief directeur Davide Bramati.

De Giro d'Italia begint vrijdag met een vlakke etappe van Boedapest naar Visegrád over 195 kilometer. De eerste grote ronde van het jaar wordt op 29 mei afgesloten met een individuele tijdrit in Verona.