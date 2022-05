Sam Bennett heeft zondag zijn eerste zege in bijna een jaar tijd geboekt. De Ierse topsprinter was met hulp van ploegmaat Danny van Poppel de beste in Eschborn-Frankfurt, een WorldTour-koers in Duitsland.

Na een goede lead-out van Van Poppel was Bennett in de straten van Frankfurt duidelijk de beste in de massasprint. De Colombiaan Fernando Gaviria werd op gepaste afstand tweede.

De Noor Alexander Kristoff, die met vier zeges recordwinnaar is van de Duitse eendagskoers, sprintte naar de derde plek. Van Poppel eindigde zelf als vijfde.

De 31-jarige Bennett ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een van de beste sprinters in het peloton. In 2018 won hij drie ritten in de Giro d'Italia en twee jaar later boekte hij twee etappezeges in de Tour de France.

Vorig jaar kende de Ier een zwaar seizoen. Hij won in mei nog wel twee ritten in de Ronde van de Algarve, maar daarna kwam hij bijna niet meer in actie en werd hij in de media flink aangepakt door Patrick Lefevere, de teambaas van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

Bennett keerde dit seizoen terug bij BORA-hansgrohe, de Duitse ploeg waar hij doorbrak. Hij reed een aantal ereplaatsen bij elkaar (tweede in een rit in de UAE Tour, derde in een rit in de Ronde van Turkije), maar winnen lukte hem nog niet. Zondag kon hij in Frankfurt voor het eerst in 360 dagen juichen.