Aleksandr Vlasov heeft voor het eerst in zijn carrière een etappekoers uit de WorldTour gewonnen. De 26-jarige Rus was zondag de beste in de slotrit van de Ronde van Romandië, een lastige klimtijdrit, en reed daardoor Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis uit de leiderstrui.

De Ronde van Romandië eindigde met een tijdrit van een kleine 16 kilometer. Na een vlakke aanloop vanuit startplaats Aigle, de plaats waar het hoofdkantoor van de internationale wielerunie UCI staat, ging het in de laatste 10 kilometer gemiddeld met 8 procent omhoog richting Villars.

Dennis is tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, maar hij was in Zwitserland geen partij voor de betere klimmer Vlasov. De kopman van BORA-hansgrohe was met een tijd van 33.40 minuten duidelijk de beste in de chonorace. Dennis verdedigde een voorsprong van achttien seconden, maar gaf meer dan twee minuten toe en zakte naar de achtste plek in het klassement.

De Duitser Simon Geschke eindigde als tweede op 31 seconden, terwijl Gino Mäder (+36 seconden) derde werd. De Zwitser steeg naar de tweede plek in de algemene rangschikking op 50 seconden en Geschke werd derde (+55 seconden). De pas negentienjarige Spanjaard Juan Ayuso sloot de ronde af op de vierde plek.

Steven Kruijswijk klokte de vijfde tijd in de slotrit en sprong in het klassement van de negentiende naar de zevende plaats. Daarmee eindigde de Nederlander nog voor zijn ploegmaat Dennis.

Vlasov, zaterdag tweede in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië, schreef begin februari al de Ronde van Valencia op zijn naam. Daarnaast werd hij dit seizoen vierde in de UAE Tour en derde in de Ronde van Baskenland. De Rus had nog niet eerder een etappekoers op WorldTour-niveau gewonnen.

Eindklassement Ronde van Romandië 1. Aleksandr Vlasov (Rus)

2. Gino Mäder (Zwi) +0.50 minuten

3. Simon Geshke (Dui) +0.55 minuten

4. Juan Ayuso (Spa) +1.22 minuten

5. Ben O'Connor (Aus) +1.47 minuten

6. Damiano Caruso (Ita) +1.51 minuten

7. Steven Kruijswijk (Ned) +1.52 minuten

8. Rohan Dennis (Aus) +1.54 minuten

9. Luke Plapp (Aus) +2.08 minuten

10. Einer Rubio (Col) +2.13 minuten

Yates toont Giro-vorm in Spanje

Simon Yates bewees zondag dat hij in goede vorm steekt voor de Giro d'Italia, die vrijdag van start gaat. De Brit, een van de topfavorieten voor de eindzege in de eerste grote ronde van het jaar, won de slotrit van de Ronde van Asturië.

Yates kwam in de derde en laatste etappe solo aan in Oviedo. De kopman van Team BikeExchange-Jayco was vrijdag ook al de beste in de eerste rit.

De eindzege in de 65e editie van de Ronde van Asturië, een relatief kleine koers in Spanje, ging naar de Colombiaan Iván Sosa, zaterdag winnaar van de tweede etappe.