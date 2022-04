Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis heeft zaterdag de leiding in het algemeen klassement behouden in de Ronde van Romandië. De Australiër hield knap stand in de koninginnenrit, die werd gewonnen door Sergio Higuita.

De 31-jarige Dennis ging met een voorsprong van veertien seconden op nummer twee Patrick Bevin de vierde etappe in, die de renners over vijf beklimmingen van de eerste categorie voerde. Dennis staat niet bekend als de beste klimmer van het peloton, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk de leiderstrui zou verliezen.

De kopman van Jumbo-Visma hield zich echter knap staande in het peloton. De Nederlandse ploeg voerde op de lange laatste beklimming van in totaal zo'n 30 kilometer het tempo aan, waardoor Dennis kon blijven aanpikken.

Aanvallen van erkende klassementsrenners als Higuita, Aleksandr Vlasov en Damiano Caruso bleven uit. Enkelvoudig Tour-winnaar Geraint Thomas moest zelfs lossen. Alleen Einer Rubio van Movistar sprong in de slotfase weg uit de groep, die was uitgedund tot zo'n vijftien renners.

Rubio werd in de laatste kilometers ingerekend, waardoor op de oplopende weg naar Zinal werd gesprint om de ritzege. Higuita was daarin een klasse apart. Zijn ploeggenoot Vlasov eindigde op een tweede plaats en zorgde dus voor een fraai een-tweetje voor BORA-hansgrohe. Dennis kwam op drie seconden van Higuita binnen.

Door zijn sterke optreden in de koninginnenrit heeft Dennis goede papieren om de Ronde van Romandië op zijn naam te schrijven. Hij gaat zondag met een voorsprong van vijftien seconden op de nieuwe nummer twee Juan Ayuso de afsluitende klimtijdrit in, een specialiteit van Dennis. Steven Kruijswijk is met een negentiende plaats de beste Nederlander in de rangschikking.