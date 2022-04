Biniam Girmay heeft zijn contract bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zaterdag verlengd tot en met 2026. De 22-jarige Eritreeër stuntte dit seizoen door als eerste Afrikaan Gent-Wevelgem te winnen.

"Ik beschouw Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux als mijn familie, nergens anders zou ik liever willen zijn", zegt hij op de website van de ploeg. "Het is een perfecte omgeving die, hopelijk, nog vele jaren tot vele onvergetelijke momenten zal leiden."

Hoewel meerdere ploegen naar verluidt interesse toonden in Girmay, is de Eritreeër blij dat hij de kans kreeg zijn contract bij de Belgische formatie te verlengen. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn landgenoten blij zijn om te horen dat ik bijteken bij de ploeg die me de kans gaf belangrijke pagina's in de geschiedenis van het Afrikaanse wielrennen te schrijven."

Girmay sloot zich in augustus 2021 aan bij de ploeg van manager Hilaire Van der Schueren. Hij pakte naast zijn zege in Gent-Wevelgem onder andere ook zilver bij de wereldkampioenschappen voor beloften vorig jaar.

Ook dit seizoen is de nog jonge wielrenner op dreef. Daags voor zijn historische zege in Gent-Wevelgem kwam hij als vijfde over de finish in de E3 Classic Harelbeke. Eerder noteerde hij al een twaalfde plek in Milaan-San Remo.

Girmay komt zondag 1 mei in actie bij de klassieker Eischborn-Frankfurt, waarna hij vanaf volgende week vrijdag zal deelnemen aan de Giro d'Italia.