João Almeida gaat volgende week in de Giro d'Italia van start als kopman van UAE Team Emirates. De ploeg maakte zaterdag de selectie van acht renners bekend.

De 23-jarige Almeida krijgt landgenoten Rui Costa en Rui Oliveira met zich mee in de Giro. Met Davide Formolo, Diego Ulissi, Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze starten er namens UAE Team Emirates vier renners die al eens een rit wonnen in de Giro. De Italiaan Alessandro Covi maakt het team compleet.

Almeida deed twee keer eerder mee aan de Giro d'Italia. Hij reed in 2020 namens Deceuninck-Quick-Step veertien dagen in de roze trui en eindigde uiteindelijk als vierde in het algemeen klassement. Vorig jaar werd de Portugees zesde.

"De Giro is een speciale wedstrijd voor me", zegt Almeida. "Ik heb zin om weer bij elkaar te komen met een fantastisch team dat samen op zoek gaat naar goede resultaten."

Almeida bezorgde zijn ploeg vorige maand nog een ritzege in de Ronde van Catalonië, zijn recentste koers. "Sinds mijn laatste wedstrijd heb ik op grote hoogte getraind in de Sierra Nevada met enkele teamgenoten en we hebben een uitstekende ploeg samengesteld."

De Ronde van Italië begint op 6 mei met een vlakke rit van Boedapest naar Visegrád in Hongarije. De laatste etappe is op 29 mei een individuele tijdrit met start en finish in Verona. De Giro werd vorig jaar gewonnen door Egan Bernal, die dit jaar door een zwaar ongeval geen grote rondes gaat rijden.