Milan Vader mag het ziekenhuis in Rotterdam verlaten, zo meldt hij vrijdag op Instagram. De Jumbo-Visma-renner kwam drie weken geleden hard ten val in de Ronde van Baskenland.

"Ik ben superblij dat ik 'weg kan wandelen' na deze crash", schrijft Vader op Instagram. "Ik herinner me niets meer van de dag dat ik gevallen ben totdat ik twee weken later wakker werd. Eigenlijk heb ik alles weer opnieuw moeten leren, zelfs lopen was een uitdaging."

De 26-jarige Vader viel in de voorlaatste rit van de Ronde van het Baskenland tijdens een afdaling over de vangrail. De Zeeuw liep daarbij zware verwoningen op en werd met spoed naar een ziekenhuis in Bilbao gebracht.

Zijn vader vertelde op dezelfde avond aan de Provinciale Zeeuwse Courant dat er stents in de halsslagaders van zijn zoon waren aangebracht, omdat die vernauwd waren. Verder liep Vader naar verluidt gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad op.

Na ruim twee weken in het ziekenhuis in Bilbao kon Vader worden overgebracht naar Rotterdam. Zijn herstel verloopt dusdanig voorspoedig dat hij vanaf zaterdag thuis verder mag revalideren.

Voor Vader was de Ronde van het Baskenland pas de derde wegwedstrijd uit zijn wielerloopbaan. Hij maakte begin dit jaar de overstap vanuit het mountainbiken. Vorig jaar werd hij tiende in de olympische mountainbikerace in Tokio.