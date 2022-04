Patrick Bevin heeft vrijdag de derde etappe in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nieuw-Zeelander was in de sprint net iets sneller dan Ethan Hayter, die donderdag nog ritwinnaar was en ook de proloog won. In de openingsrit van de Ronde van Asturië soleerde Simon Yates naar de winst.

Klassementsleider Rohan Dennis eindigde als derde en behield daarmee de leiding. De heuvelrit van 165 kilometer met start en finish in Valbroye leverde de Jumbo-Visma-renner bovendien vier bonificatieseconden op.

Dennis heeft in het klassement veertien seconden voorsprong op nummer twee Bevin en achttien seconden marge op nummer drie Felix Grossschartner.

De Ronde van Romandië wordt zaterdag vervolgd met de koninginnenrit, die maar liefst vijf zware beklimmingen kent en een aankomst bergop heeft. Zondag volgt nog een klimtijdrit van 16 kilometer.

Feest bij Patrick Bevin na zijn zege in de derde etappe van de Ronde van Romandië. Feest bij Patrick Bevin na zijn zege in de derde etappe van de Ronde van Romandië. Foto: Getty Images

Bevin de sterkste van uitgedund peloton

Verschillende renners hadden moeite om de Zwitserse heuvels door te komen, waardoor in de laatste kilometers een uitgedund peloton overbleef. Zo haakten onder anderen Fernando Gaviria en Ethan Vernon al voortijdig af.

Aan het begin van de etappe slaagden Rémi Cavagna, Krists Neilands en Nans Peters erin zich los te maken uit het peloton. De kopgroep pakte een maximale voorsprong van vier minuten en werd zo'n 20 kilometer voor de finish ingerekend.

In het uitgedunde peloton probeerde Rein Taaramäe een paar kilometer voor de eindstreep weg te rijden, maar zijn solo was niet overtuigend genoeg. In de sprint was de 31-jarige Bevin vervolgens net te sterk voor Hayter.

Simon Yates (midden) boekte in Asturië zijn tweede overwinning van het seizoen. Simon Yates (midden) boekte in Asturië zijn tweede overwinning van het seizoen. Foto: ANP

Yates soleert naar winst in Ronde van Asturië

In de Ronde van Asturië won Yates de eerste etappe. De Brit van BikeExchange-Jayco kwam na 168,9 kilometer solo aan in Pola de Lena na een aanval op de laatste beklimming. De Italiaan Vincenzo Albanese werd op veertien seconden achterstand tweede, voor de Fransman Alexis Vuillermoz.

Voor Yates is het de tweede overwinning van dit seizoen. In maart schreef hij de slotrit in Parijs-Nice op zijn naam.

Logischerwijs is Yates ook de eerste leider in het algemeen klassement. De Ronde van Asturië, die vorig jaar werd gewonnen door Nairo Quintana, duurt tot en met zondag.