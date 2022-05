Tom Dumoulin begint vrijdag in Boedapest als een van de kanshebbers voor de eindzege aan de Giro d'Italia. Wie zijn de (andere) favorieten voor de drieweekse ronde door Italië?

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Resultaten in Giro: uitgevallen (2016), 1e (2017), 2e (2018), uitgevallen (2019)

Dumoulin heeft er zelf voor gekozen om van de Giro dit jaar zijn hoofddoel te maken. Omdat zijn ploeg Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard al twee kopmannen voor de Tour de France heeft, maar ook omdat de 31-jarige Limburger zich altijd goed voelt in Italië.

Er is heel veel veranderd sinds Dumoulin in 2017 de Giro won; hij wisselde van ploeg, hield een sabbatical en twijfelde over zijn toekomst. Uiteindelijk besloot hij dat hij nog niet klaar is met zijn leven als klassementsrenner en dus begint hij voor het eerst sinds de Giro van 2019 als dé kopman in een grote ronde. Dumoulins uitslagen dit seizoen zijn nog weinig verheffend. "Maar ik heb al vaker gekke dingen laten zien", zei hij in april.

Tom Dumoulin kende geen geweldige voorbereiding op de Giro. Tom Dumoulin kende geen geweldige voorbereiding op de Giro. Foto: Getty Images

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Resultaten in Giro: 4e (2018), 1e (2019)

Winnaar van vorig jaar Egan Bernal kan na zijn harde valpartij tijdens een training in januari niet starten in Italië, maar met Carapaz heeft INEOS Grenadiers alsnog de topfavoriet voor de eindzege in zijn Giro-ploeg. De 28-jarige klimmer uit Ecuador was in 2019 al eens de beste in Italië.

INEOS heeft zoals altijd een sterk team om Carapaz heen gebouwd, met goede klimmers als Richie Porte, Pavel Sivakov en Ben Tullet. Carapaz toonde vorige maand zelf zijn goede vorm door vlak voor zijn hoogtestage tweede te worden in de Ronde van Catalonië.

Richard Carapaz won de Giro van 2019. Richard Carapaz won de Giro van 2019. Foto: Getty Images

Simon Yates (BikeExchange-Jayco)

Resultaten in Giro: 21e (2018), 8e (2019), uitgevallen (2020), 3e (2021)

Met ruim 50.000 hoogtemeters in 21 dagen, vijf aankomsten bergop en slechts 26,6 tijdritkilometers is de 104e editie van de Giro een ronde voor klimmers. Dat is goed nieuws voor Simon Yates, die na vier mislukte pogingen nu eindelijk voor het eerst de Ronde van Italië wil winnen.

De 29-jarige Yates, in 2018 winnaar van de Vuelta, heeft vier ritzeges in de Giro op zijn erelijst staan en eindigde vorig jaar op het podium (derde), maar de Brit beleefde vooral ook veel pijnlijke momenten in Italië. Zo reed hij in 2018 dertien etappes in de roze leiderstrui, om in de laatste dagen volledig in te storten. Twee jaar later mocht hij niet meer starten in de achtste rit wegens een positieve coronatest. Dit jaar hoopt Yates voor mooie herinneringen te zorgen.

Simon Yates hoopt dit jaar aan het einde van de Giro in het roze te staan. Simon Yates hoopt dit jaar aan het einde van de Giro in het roze te staan. Foto: Getty Images

João Almeida (UAE Team Emirates)

Resultaten in Giro: 4e (2020), 6e (2021)

Tadej Pogacar richt zich op de Tour de France en de Vuelta, waardoor Almeida in Italië de absolute kopman van UAE Team Emirates is. De 23-jarige Portugees heeft al bewezen dat hij zich uitstekend thuisvoelt in de Giro. In 2020 was Almeida bij zijn debuut in een grote ronde de revelatie van de Ronde van Italië door liefst vijftien dagen in het roze te rijden. Hij stond de leiding in het klassement pas af in de achttiende rit en eindigde uiteindelijk knap als vierde. Vorig jaar werd hij in dienst van Deceuninck-Quick-Step zesde in het eindklassement.

Met een vijfde plek in de UAE Tour, een achtste plek in Parijs-Nice en een derde plek in de Ronde van Catalonië beleeft Almeida voorlopig een constant en sterk seizoen. In de Giro hoopt hij op een uitschieter.

João Almeida reed in de Giro van 2020 lange tijd in de roze trui. João Almeida reed in de Giro van 2020 lange tijd in de roze trui. Foto: Getty Images

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

Resultaten in Giro: 34e (2014), 3e (2015), uitgevallen (2016), 17e (2017), 4e (2019), uitgevallen (2021).

Weinig klassementsrenners zijn zo constant als Landa. De 32-jarige Spanjaard reed de afgelopen zeven jaar negen keer een grote ronde uit en zes keer eindigde hij in de top tien. Toch stond hij maar één keer op het podium aan het einde van een drieweekse koers: na de Giro van 2015 (derde).

Zonder Bernal, Pogacar en Primoz Roglic op de startlijst lijkt deze Giro een uitgelezen kans voor Landa om weer eens echt mee te doen om de zege.

Mikel Landa eindigde in maart als derde in Tirreno-Adriatico. Mikel Landa eindigde in maart als derde in Tirreno-Adriatico. Foto: Getty Images

Miguel Angel López (Astana-Qazakstan)

Resultaten in Giro: 3e (2018), 7e (2019), uitgevallen (2020)

Vincenzo Nibali is de thuisfavoriet en oud-winnaar van de Giro (2013 en 2016), maar voor de 37-jarige Italiaan beginnen de jaren steeds meer te tellen. De negen jaar jongere López lijkt daarom op voorhand de kopman van Astana. De Colombiaan is terug op het oude nest na een dramatisch jaar bij Movistar - hij stapte in de voorlaatste rit van de Vuelta af omdat hij woedend was over de tactiek van de Spaanse ploeg - en is uit op revanche.

López heeft dit jaar nog niet kunnen imponeren, op een ritzege in de Ronde van de Alpen na. Maar in grote rondes is de Zuid-Amerikaanse klimmer altijd goed; als hij het einde haalt, eindigt hij steevast in de top tien, met derde plaatsen in de Giro en de Vuelta (beide in 2018) als hoogtepunten.

Miguel Angel López won in 2019 het jongerenklassement van de Giro. Miguel Angel López won in 2019 het jongerenklassement van de Giro. Foto: Getty Images

Romain Bardet (Team DSM)

Resultaten in Giro: 7e (2021)

Bardet was het zat om jaar in jaar uit de Franse hoop in de Tour de France te zijn. Daarom stapte de klimmer eind 2020 over van het Franse AGR2 naar het Nederlandse Team DSM en rijdt hij nu voor het tweede seizoen op rij de Giro. Vorig jaar werd Bardet zevende bij zijn debuut in Italië en nu gaat hij voor een podiumplaats.

De 31-jarige Fransman tankte vertrouwen door de Ronde van de Alpen te winnen, zijn laatste koers voor de Giro. Thymen Arensman werd derde in die wedstrijd en de 22-jarige Nederlander moet in zijn eerste Giro ook een belangrijke helper worden voor Bardet.

Romain Bardet won in april de Ronde van de Alpen. Romain Bardet won in april de Ronde van de Alpen. Foto: Getty Images

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Resultaten in Giro: 16e (2013), 7e (2014), uitgevallen (2017), derde (2020)

BORA-hansgrohe heeft liefst drie renners in de Giro-ploeg die kanshebber zijn voor een podiumplaats in Verona: Kelderman (derde in de Giro van 2020), Jai Hindley (tweede in de Giro van 2020) en Emanuel Buchmann (vierde in de Tour van 2019).

Kelderman en Hindley delen zo weer het kopmanschap bij een ploeg, zoals ze twee jaar geleden in de Ronde van Italië deden namens Sunweb (het huidige Team DSM). Toen was Kelderman in de slotweek twee dagen de rozetruidrager en wachtte Hindley - na teamorders - niet op Kelderman toen zijn ploegmaat moest lossen in de rit over de Stelvio.

Kelderman heeft dit seizoen - net als Hindley - nog geen aansprekende resultaten geboekt, maar de 31-jarige Nederlander kan vertrouwen halen uit zijn laatste drie grote rondes: zevende in de Vuelta van 2019, derde in de Giro van 2020 en vijfde in de Tour van 2021.