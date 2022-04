Annemiek van Vleuten heeft donderdag tijdens een trainingsritje haar rechterpols gebroken. De 39-jarige wielrenster is inmiddels geopereerd en zal de komende weken uit de roulatie zijn. Haar ploeg Movistar meldt vrijdag dat deelname aan de Giro en de Tour niet in gevaar komt.

"Ik was gisteren gezellig fietsen met mijn oud-ploeggenote Iris Slappendel. Daarbij ben ik heel ongelukkig ten val gekomen, waarbij ik mijn hele lichaamsgewicht op heb gevangen op mijn pols", schrijft Van Vleuten op haar website.

De renster van Movistar wist bij de val meteen dat het niet goed zat. "De breuk is niet zo gecompliceerd, maar wel noodzakelijk om te opereren."

Door de blessure kan Van Vleuten niet deelnemen aan de Spaanse wedstrijden die in mei op haar programma stonden. Dat zijn de Navarra Classics, Itzulia Women en de Ronde van Burgos.

Annemiek van Vleuten won vorig week Luik-Bastenaken-Luik. Annemiek van Vleuten won vorig week Luik-Bastenaken-Luik. Foto: AFP

Focus volledig op Giro en Tour

Hoelang Van Vleuten precies aan de kant staat, is niet bekend. "Qua herstel heeft het wel goede vooruitzichten. Het is alleen voor mijzelf heel vervelend dat ik lekker wilde genieten en ik nu door zoiets ongelukkigs in de lappenmand zit."

Desondanks blijft Van Vleuten vertrouwen houden. "Het gaat wel weer goed komen en ik heb er vertrouwen in dat ze in het Rijnstate-ziekenhuis ook meedenken, zodat ik geen trainingsachterstand oploop."

Volgens haar ploeg kan Van Vleuten, die vorige week nog Luik-Bastenaken-Luik op haar naam schreef, zich richten op deelname aan de Giro en de Tour. "Hoewel er geen tijdlijn is vastgesteld voor het herstel, is de beoordeling dat een volledig herstel wordt verwacht. De deelname aan de Giro en de Tour komen daardoor niet in gevaar", schrijft Movistar.

De Giro Donne is van 30 juni tot en met 10 juli. De Tour de France voor vrouwen, die na dertien jaar is teruggekeerd op de wielerkalender, begint op 24 juli en eindigt op 31 juli.