Ethan Hayter heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Brit was na 168 kilometer de snelste in de massasprint, terwijl Rohan Dennis van Jumbo-Visma de leiderstrui behield.

Hayter won dinsdag al de proloog van de Ronde van Romandië, die tot en met zondag duurt, en kwam een dag later in de eerste eerste etappe ten val. Die rit was woensdag een prooi voor de Belg Dylan Teuns.

De 23-jarige Hayter klopte donderdag in de sprint van de heuvelachtige de Spanjaard Jon Aberasturi, die tweede werd. De Colombiaan Fernando Gaviria finishte als derde in het Zwitserse Échallens, waar de etappe ook van start was gegaan. Steven Kruiswijk was op de tiende plaats de beste Nederlander.

De Ronde van Romandie gaat vrijdag verder met een opnieuw een heuvelachtige rit, ditmaal over 165 kilometer met start en finish in Volbroye. De Australische klassementsleider Dennis begint die etappe met veertien seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Großschartner, die tweede staat. De Zwitser Mauro Schmid is op 0.18 de nummer drie in de strijd om de leiderstrui en Kruijswijk staat 44e op 0.58.

Algemeen klassement Ronde van Romandie 1. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) - 8:34.43

2. Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe) +0.14

3. Mauro Schmid (Quick-Step) +0.18

4. Dylan Teuns (Bahrain-Victorius) +0.18

5. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +0.18

6. Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step) +0.18

24. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +0.34

44. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) +0.58

Thomas valt weg door tijdstraf

Geraint Thomas, die de Ronde van Romandië vorig jaar won, is weggevallen uit de top van het klassement en staat nu 24e op 0.34.

De Britse Tour de France-winnaar van 2018 kreeg een tijdstraf van twintig seconden en een boete van 200 Zwitserse frank (195 euro), omdat hij in de slotfase van de etappe van dinsdag een drinkbus aanpakte op een plek waar dat niet is toegestaan.