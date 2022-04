De situatie van de eind vorig jaar hard gevallen Amy Pieters is verbeterd. Er is "sprake van bewustzijn" bij de dertigjarige renster, meldt haar ploeg SD Worx donderdag. De Nederlandse lag maandenlang in een kunstmatige coma.

Pieters kan inmiddels enigszins non-verbaal communiceren, herkent mensen, heeft begrip van wat er wordt gezegd en kan steeds meer opdrachten uitvoeren.

"De artsen kunnen nog geen uitspraak doen over welke restverschijnselen en resterende mogelijkheden Amy Pieters overhoudt aan het hersenletsel", schrijft SD Worx.

Pieters liep op 23 december ernstig hersenletsel op door een valpartij tijdens een wegtraining van de Nederlandse baanselectie in de buurt van het Spaanse Calp. Ze verloor het bewustzijn en werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Alicante vervoerd, waar ze aan haar schedel werd geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten.

Begin januari was Pieters stabiel genoeg om van Spanje naar Nederland vervoerd te worden. Daar lag ze lange tijd in coma. Sinds half februari volgt de regerend Nederlands kampioene op de weg een intensief revalidatietraject bij een instelling van EENnacoma, een netwerk dat gespecialiseerd is in herstel na ernstig hersenletsel.

Pieters is als baanrenster drievoudig wereldkampioene op de koppelkoers, samen met de vorig jaar gestopte Kirsten Wild. Het Nederlandse duo won ook één keer WK-zilver en drie keer EK-brons op de madison. Ze deed met Wild afgelopen zomer mee aan de olympische koppelkoers in Tokio, waarop ze vierde werden.