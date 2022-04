Quick-Step Alpha Vinyl-renner Ilan Van Wilder roept zijn collega's ertoe op meer rekening met elkaar te houden in het peloton. De 21-jarige Belg brak zondag zijn kaakbeen bij een massale valpartij in Luik-Bastenaken-Luik en is daar nog steeds kwaad over.

Op zo'n 60 kilometer van de finish in Luik gingen tientallen renners onderuit. Van Wilder was een van de grootste slachtoffers, samen met zijn ploegmaat Julian Alaphilippe. De wereldkampioen heeft een gebroken schouderblad, twee gebroken ribben en een klaplong.

Volgens Van Wilder had de valpartij voorkomen kunnen en moeten worden. "Ik heb geen idee wiens schuld het exact is, dat doet er ook niet toe. Maar op basis van de beelden die ik zag en getuigenissen van andere renners weet ik dat het om typisch haantjesgedrag ging", zegt de jonge klimmer donderdag tegen Het Laatste Nieuws.

"Twee renners - ik noem geen namen - die elkaar geen duimbreed toegaven, hun fucking remmen niet wilden gebruiken en zo een enorme chaos veroorzaakten. Daar word ik echt heel heel kwaad van. Dergelijk gedrag brengt mensenlevens in gevaar en moet er echt uit. Het was een van de zwaarste massale valpartijen die ik ooit heb meegemaakt. En nooit meer wens mee te maken."

De Franse Team DSM-renner Romain Bardet, die na de valpartij direct naar zijn landgenoot Alaphilippe rende om te kijken of hij hem kon helpen, deed maandag al een oproep om meer respect te tonen in het peloton.

Van Wilder is deze week geopereerd aan zijn kaakbeen. Hij kan de komende vijf tot zes weken geen vast voedsel eten en zal maanden moeten revalideren.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden waarop te zien is dat Romain Bardet zijn landgenoot Julian Alaphilippe te hulp schiet.