Eduard Prades heeft woensdag voor een opmerkelijk incident gezorgd aan het einde van de eerste etappe van de Ronde van Griekenland. De Spaanse renner kwam als tweede over de finish, juichte omdat hij dacht dat hij gewonnen had én kwam ten val doordat zijn zadel afbrak.

De 34-jarige Prades dacht dat hij in Chania om de zege kon strijden, maar hij had buiten Aaron Gate gerekend. De Nieuw-Zeelandse vluchter was 1 minuut en 46 seconden vóór Prades al als eerste over de streep gekomen bij de rit op Kreta.

Prades won de sprint van de achtervolgende groep en maakte vervolgens een klassieke fout in het wielrennen: hij gooiden zijn handen in de lucht, terwijl hij tweede werd.

Tot overmaat van ramp brak het zadel van de fiets van de renner van de Spaanse ploeg Caja Rural-Seguros RGA af tijdens het juichen, waardoor hij vlak na de finish hard met zijn achterwerk op het asfalt knalde. De andere renners konden de Spanjaard net ontwijken, terwijl de fysieke schade bij Prades meeviel.

De winnaar van de Ronde van Turkije en de Ronde van Noorwegen in 2018 vertelde na de rit van de kleine wedstrijd in Griekenland dat hij tijdens de koers weinig informatie had gekregen over de tijdsverschillen.

"Op 20 kilometer van de finish hoorde ik dat het verschil met de koplopers nog zo'n twee minuten was", schreef Prades op Instagram. "We klommen snel en haalden een aantal vluchters in, waardoor ik het gevoel had dat we iedereen hadden bijgehaald en voor de winst reden. Dat bleek het verkeerde gevoel te zijn."

