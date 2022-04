Dylan Teuns heeft woensdag de eerste etappe in lijn van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Belg ging in een spectaculaire finale op het allerlaatste moment Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis voorbij.

Dennis sloeg in de oplopende slotkilometer een flink gat met de groep met favorieten, maar de Australiër viel net te vroeg stil. Teuns kwam in het zicht van de finishboog snel dichterbij en passeerde Dennis met nog een meter of vijf te gaan.

De ongelukkige Dennis, dinsdag ook al tweede in de proloog, nam wel de leiderstrui over van Ethan Hayter. De renner van INEOS Grenadiers verloor ruim veertien minuten door een val. De Oostenrijker Felix Grossschartner staat nu tweede in de algemene rangschikking, op zestien seconden.

Steven Kruijswijk was op de 41e plek de beste Nederlander in de daguitslag. De klimmer van Jumbo-Visma gaf 22 seconden toe op Teuns en staat in het klassement 45e op 58 seconden van zijn ploegmaat Dennis.

Teuns boekte zijn tweede zege van het jaar. De dertigjarige Belg won een week geleden de Waalse Pijl, zijn eerste overwinning in een grote klassieker. "Na de Waalse Pijl is het vertrouwen groot", zei Teuns. "Het is ongelooflijk om nu al mijn tweede zege te pakken."

Dylan Teuns (rechts) pakte de ritzege in extremis af van Rohan Dennis (links). Dylan Teuns (rechts) pakte de ritzege in extremis af van Rohan Dennis (links). Foto: Getty Images

Grote valpartij in finale

De finale van de heuvelachtige rit van 178 kilometer tussen La Grande Béroche en Romont werd woensdag gekleurd door een grote valpartij op 14 kilometer van de streep. Veel renners gingen onderuit of werden opgehouden, waardoor er vooraan nog maar een groep van zo'n veertig man overbleef.

Hayter was het grootste slachtoffer van de val. De Brit, die dinsdag de proloog won en woensdag weer een van de favorieten voor de dagzege was, bleef lang in het gras liggen, maar stapte na enkele minuten toch weer op zijn fiets. Zijn kans op de ritzege én het behouden van de leiderstrui was wel verkeken.

Dennis leek in de slotkilometer op weg naar zijn tweede overwinning in de kleuren van Jumbo-Visma, maar de sterke aanval van de Australiër strandde nét te vroeg. "De laatste 100 meter ging ik echt dood", aldus Dennis. "De etappe was net een paar meter te lang, maar ik ben blij met de leiderstrui."

De Ronde van Romandië duurt nog tot en met zondag. De Zwitserse WorldTour-koers werd vorig jaar gewonnen door Geraint Thomas, die nu derde staat in het klassement.