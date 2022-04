Tim Merlier kan definitief niet meedoen aan de Giro d'Italia, bevestigt zijn ploeg Alpecin-Fenix woensdag aan Sporza. De Belgische sprinter ondervindt nog te veel hinder van een zware elleboogblessure die hij ruim een week geleden opliep in Parijs-Roubaix.

De 29-jarige Merlier kwam met een grote open wond over de streep in Roubaix. Buiten het zicht van de televisiecamera's was hij hard ten val gekomen op Carrefour de l'Arbre, een kasseienstrook op zo'n 15 kilometer van de finish.

"Er viel een gat en ik wilde de renner voor mij inhalen, maar die ontweek net een put. Mijn stuur sloeg dubbel, ik maakte een salto en ik kwam pittig ten val", vertelde Merlier na afloop van de Franse klassieker tegen Sporza. Hij stapte wel weer op en kwam als veertigste over de streep.

Merlier werd diezelfde dag nog geopereerd om de wond schoon te maken. Hij had daarna goede hoop dat hij op tijd fit zou zijn voor Giro d'Italia, die op 6 mei van start gaat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

"Zaterdag ging ik 2 uur fietsen, zondag 3,5 uur. Ik was positief ingesteld. Maar maandag moest ik na een uur in de regen terugkeren, verstijfd van de kou", aldus Merlier woensdag tegen Wielerflits. "Ik kon ook mijn regenvestje niet aantrekken. Na overleg met ploegarts Pieterjan Debbaut hebben we dinsdag de knoop doorgehakt."

Tim Merlier won vorig jaar een etappe in de Giro d'Italia. Tim Merlier won vorig jaar een etappe in de Giro d'Italia. Foto: Getty Images

Afwezigheid Merlier aderlating voor Van der Poel

De afwezigheid van Merlier in de Giro is een aderlating voor Alpecin-Fenix. De Belg was een belangrijke troef van de ploeg van Mathieu van der Poel in de sprintetappes. Vorig jaar won hij één rit in de Giro en één etappe in de Tour de France.

Het is nog niet duidelijk wie Merlier gaat vervangen in de Italiaanse ronde, waaraan Van der Poel meedoet. De kopman van de ploeg mikt in de Giro op ritzeges. Voor de Nederlander wordt het zijn debuut in de ronde.

De Giro begint op 6 mei in Boedapest en finisht op 29 mei met een individuele tijdrit in Verona. Naast Van der Poel hebben Alejandro Valverde, Richard Carapaz en Mark Cavendish hun deelname toegezegd.

Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, is er niet bij. Hij botste eind januari in Colombia op volle snelheid tegen een stilstaande bus en liep daarbij onder meer een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen en een gebroken knieschijf op.